Strumentipolitici.it - Romania, ancora proteste di piazza contro l’annullamento delle elezioni presidenziali

Leggi su Strumentipolitici.it

Continua la serie didei cittadini romeni. Questa volta ad organizzare la manifestazione è stata l’Alleanza per l’Unione dei Romeni (AUR), divenuta seconda forza politica del Paese alleparlamentari dello scorso 1° dicembre.La protesta dell’AURLa scorsa settimana sono scesi ini sostenitori dell’AUR (in romeno Alian?a pentru Unirea Românilor). Il suo leader George Simion denuncia l’attuale “governo traditore” e il “presidente usurpatore” che rifiutano di ascoltare le richieste del popolo che chiede di ripetere il secondo turno, annullato dalla Corte Costituzionale. Dopo questo annullamento inatteso e inizialmente imprevedibili, è infatti rimasto in carica oltre la scadenza del mandato il presidente Klaus Iohannis, del quale ora i manifestanti chiedono le dimissioni.