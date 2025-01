.com - Roccafluvione: un borgo che profuma di tartufo

Nel cuore delle Marche, dove le colline del Piceno si rincorrono fino all’orizzonte, il piccolodisi prepara a celebrare il suo tesoro più prezioso. Dal 24 al 26 gennaio, questo angolo di paradiso gastronomico si trasforma in un palcoscenico dedicato alnero pregiato, protagonista indiscusso di un festival che promette di incantare i palati più raffinati. Non è un caso che proprio qui, tra antichi edifici sacri e paesaggi mozzafiato, nasca una manifestazione dedicata al “diamante nero”: il territorio divanta infatti ben nove varietà di, un primato che testimonia la straordinaria vocazione tartufigena di questi luoghi.Un terroir unico al mondoLe radici di questa preziosa tradizione affondano letteralmente nella terra. I terreni di, plasmati dal disfacimento di rocce sedimentarie del Mesozoico e Cenozoico, creano un microclima perfetto per la maturazione delnero pregiato.