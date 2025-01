Quotidiano.net - Rintracciato il primo lampo radio veloce in una galassia morta. Il suo nome è Frb 20240209A

Roma, 21 gennaio 2025 –unnella periferia di un'anticaellittica: dimora senza precedenti per un feno finora associato a centri di formazione stellare. Il suoè Frb. A descrivere questo curioso risultato su The Astrophysical Journal Letters sono stati gli scienziati della Northwestern University e della McGill University, che hanno pubblicato due articoli per rendere note le proprie scoperte. “Questi risultati – commentano gli autori – screditano le ipotesi precedenti secondo cui gli Frb provengano esclusivamente da regioni di formazione stellare attiva. Le prove osservative suggeriscono invece che questi misteriosi eventi cosmici potrebbero avere origini diverse rispetto a quanto teorizzato finora”. Cos’è unI lampiveloci – spiegano gli esperti – sono brevi e potenti esplosioniche generano enormi quantità di energia in un'unica rapida esplosione”.