Terzotemponapoli.com - Rinaudo: “Conte sta proteggendo la squadra e la società”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Leandro, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole.: “Ora s’è creata un’alchimia molto importante”Così l’ex Napoli: “è un uomo che dà credibilità alle sue esperienze, a Napoli stalae sta facendo sentire tutti importanti. Ora s’è creata un’alchimia molto importante. Ciò che soffreè la tutela della, dei momenti e non vuole creare tantissime aspettative. Lo step successivo che dovrebbe fare Napoli città, Napoli stampa e Napoli tifosi è quello di capire che ci sono alcuni momenti in cui bisogna non esagerare con gli entusiasmi. Ho avuto esperienze al sud bellissime, ma la differenza tra nord e sud è che nei momenti positivi e negativi c’è molto più equilibrio al nord.