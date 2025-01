Ilrestodelcarlino.it - Rimini e la Germania sempre più vicine: da aprile 8 voli charter

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 21 gennaio 2025 – Si amplia la stagione deidel ‘Fellini’. E lapiù vicina. Al volo diretto da Monaco di Baviera in occasione delle principali fiere (operativo in questi giorni per il Sigep) e al volo,da Monaco, che debutterà a maggio, si aggiungono altri collegamenti dalla. Sono gli 8da Erfurt, Strasburgo, Paderborn-Lippstadt, Saarbruecken, Brema, Dortmund e Dresda in programma (ogni mercoledì) dal 23all’11 giugno. Operati dalla compagnia Volotea, i collegamenti sono stati organizzati dal tour operator Mundo Reisen, che ha lanciato un pacchetto vacanze per i turisti tedeschi over 60 per la prima parte della stagione. Un pacchetto che comprende 7 notti in hotel, escursioni a, Santarcangelo, San Marino, Ravenna, Bologna, Mondaino, nonché Gradara e Urbino nelleMarche.