Baritoday.it - Rigenerazione del quartiere Santa Rita, ok ai lavori: "Nel progetto un nuovo parco e centri per la socialità"

Leggi su Baritoday.it

Tra i principali interventi in programma, c’è la riqualificazione dell’area dove insiste la struttura in via Cascia, nata per ospitare un mercato coperto e oggi impropriamente utilizzata come parcheggio. È stato firmato ieri il verbale di consegna deirelativi alle opere propedeutiche alla.