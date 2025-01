Romatoday.it - Riforma Roma Capitale, c’è chi dice no: “Troppo potere per gli speculatori”

Leggi su Romatoday.it

L'iter per l'approvazione delladei poteri diha ripreso il suo cammino. A quanto sembra, anche velocemente. Il 21 gennaio è in calendario la prima riunione in commissione Affari Costituzionale, con due proposte sul tavolo: una di Fratelli d'Italia e Forza Italia e l'altra.