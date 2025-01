Milanotoday.it - Rifiuti pericolosi dentro un'attività commerciale: scatta la denuncia e il sequestro

Leggi su Milanotoday.it

Un deposito di, anche, nei pressi di una rivendita è stato trovato dagli agenti della polizia locale di Cinisello Balsamo nel corso di un controllo. Il proprietario è statoto per reati ambientali. I ghisa di via Gozzano si trovavano in un'per.