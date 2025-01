Lanazione.it - Rifiuti, ecocentri Alia riaperti e attivi nel Valdarno

Firenze, 21 gennaio 2025 - NelFiorentino sono regolarmentetutti glidiMultiutility spa. Il conferimento deiè possibile sei giorni su sette recandosi allo Stecco ed al Burchio nel comune di Figline Incisa ed all'Ecocentro di Reggello (Firenze). Lo rende notocon un comunicato stampa. Gliconsentono di conferire iche, per dimensioni, tipo o quantità non possono essere raccolti con il servizio 'porta a porta'. I cittadini, anche residenti in altri comuni serviti da, possono conferirenel paese di Burchio, in prossimità dell'area di Pian dell'Isola ogni lunedì, mercoledì e venerdì al mattino (in orario 07.30-13) e nel pomeriggio (13.30-19) il martedì, giovedì, sabato. Sempre disponibile per il conferimento anche l'Ecocentro 'Lo Stecco' in via Norcenni - dove è attivo anche lo sportello al cittadino cui richiedere informazioni, ritirare e riconsegnare le attrezzature per la raccolta differenziata, prenotare il servizio di ritiro ingombranti a domicilio ed effettuare segnalazioni - aperto al pubblico ogni martedì, giovedì, sabato al mattino (dalle 7,30 alle 13) e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, venerdì (13,30-19).