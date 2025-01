Reggiotoday.it - Repubbliche Giacobine e Controrivoluzione del 1799: incontro sulla spedizione Sanfedista del cardinale Ruffo

Mercoledì 22 gennaio alle ore 16,45 , nella Sala Giuffrè della Villetta De Nava di via Luigi Aliquò Lenzi, l' A.I.Par.C. in collaborazione con la Città di Reggio Calabria, la Biblioteca Pietro De Nava e la Deputazione di Storia Patria per la Calabria, nell'ambito del Ciclo di Incontri "I Simposi.