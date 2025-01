Noinotizie.it - Referendum: quello sull’autonomia differenziata inammissibile, altri cinque ammissibili Corte Costituzionale, oggi il nuovo presidente

Di seguito un comunicato diffuso dalladi cuiviene eletto il:Laha deciso in camera di consiglio il giudiziosull’tà della richiesta diabrogativo denominata “Legge26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l’attuazione dell’autonomiadelle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, dellaCostituzione: abrogazione totale”.In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapereche laha ritenutoil quesito referendario sulla legge n. 86del 2024, come risultante dalla sua sentenza n. 192 del 2024.Laha rilevato che l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari.Ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell’elettore.