Oasport.it - Rally Montecarlo 2025: Sebastien Ogier punta alla decima vittoria nell’evento del Principato

Tutto pronto per la 93ma edizione deldi, valevole come prova inaugurale del Mondiale WRC. Il calendario iridato, composto quest’anno da 14 tappe complessive, si apre come di consueto con lo storico evento monegasco che per l’occasione vedrà il debutto di molte novità: un sistema di punteggio aggiornato, l’assenza dell’ibrido sulle auto della classe1 e l’introduzione dei nuovi pneumatici Hankook al posto di Pirelli.Ildisarà composto in tutto da 18 prove speciali, tra cui la Power Stage domenicale (che mette in palio dei punti bonus per la classifica del Mondiale), senza considerare però lo shakedown in programma domani pomeriggio. Saranno complessivamente 343 i chilometri cronometrati nell’arco della settimana, per un percorso totale di quasi 1300 km.