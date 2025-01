Ilgiorno.it - Ragazzina di 14 scomparsa da quasi una settimana nel Pavese: “Aiutateci a trovarla”

Cura Carpignano (Pavia) – Èil 16 gennaio e ora la famiglia chiede aiuto per riportare a casa Martina Vitanza. Ladi 14 anni si è allontanata da Cura Carpignano e l’ultima volta che è stata vista indossava una felpa grigia con cappuccio, un bomber nero, pantaloni della tuta grigi e scarpe da ginnastica Nike bianche. L’associazione Penelope Lombardia ha lanciato l’allarme con un post su Facebook pubblicando la foto e la descrizione dell’adolescente. Alta un metro e 55 centimetri, lache ha capelli e occhi castani, non ha con sé cellulare e nemmeno soldi né documenti. Come spiegato dall'associazione Penelope, la ragazza si sarebbe allontanata il 16 gennaio scorso da Cura Carpignano, paese alle porte di Pavia. Al momento, non si sa se sia sola e nemmeno di quanto potrebbe essersi spostata.