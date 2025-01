Fanpage.it - Ragazza di 29 anni muore dopo lo schianto con un furgone mentre lavora: a processo il conducente

Ambra Sala Tenna è deceduta in seguito a un incidente avvenuto il 28 aprile 2022 a Mariano Comense (Como). La 29enne stavando come portalettere quando con il suo motorino si è schiantata contro un. La Procura ha chiesto per due volte l'archiviazione del caso, ma il gup ha rinviato a giudizio ildel mezzo pesante.