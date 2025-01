Ilrestodelcarlino.it - Rabbia rivoluzionaria con ’La Sparanoia’

Appuntamento stasera alle 21, all’auditorium Enzo Ferrari di Maranello, con ‘La sparanoia - Atto unico senza feriti gravi purtroppo' di e con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri che ne sono autori, attori e registi, nell’ambito della rassegna curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Una generazione di giovani dinamitardi vive a casa e pulisce il bagno. Personaggi dall’ambigua e smisurata ambizione politica mettono in ordine casa, soffocati dall’elettrodomestico: un anarchico con la passione per Rai 1, Bin Laden amante dei bidet e Stalin, in cerca di una piastra per baffi. Su tutto piange una paralisi da tisana pomeridiana. In scena compare una bomba. I due protagonisti, attraverso un uso dinamico del corpo e un’atletica agitata della parola, portano in scena con drammaticità e graffiante ironia i temi più scomodi del contemporaneo, dando voce ai conflitti politici di una generazione oppressa e sfruttata, per riaccendere nel pubblico la