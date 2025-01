Fanpage.it - Quattro persone accoltellate in strada a Tel Aviv, ucciso l’aggressore. La polizia: “Attacco terroristico”

Leggi su Fanpage.it

sono statepernel centro di Tel, in Israele. I feriti non sarebbero in gravi condizioni, hanno riferito le autorità sanitarie. Laha confermato che si tratta di un attacco terroristico. L'autore è stato: sarebbe un cittadino marocchino titolare di green card statunitense.