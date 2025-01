Perugiatoday.it - Quando il debitore non è in grado di rimborsare in maniera regolare, avvocati perugini in campo per il sovraindebitamento

L’Ordine deglidi Perugia presenta ufficialmente il progetto Spes - Support for Preventing Exclusion from Social Life caused by Over-Indebtedness, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del bando Erasmus+ per l'educazione degli adulti. L'appuntamento è previsto per giovedì 23 gennaio.