Proprio da barzelletta | i gemelli Andrea e Alessandro cambiano il pacco? Scoppia il panico | Guarda

dalla Sardegna sono stati i protagonisti della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1. I due, che hanno giocato con ilnumero 2, hanno spiegato al conduttore, Stefano De Martino, che nella vita sono un carabiniere e un poliziotto e che vengono da Uri, in provincia di Sassari. Per questo la specialità della serata questa volta era il pane carasau. Dopo una serie di tiri fortunati, i duehanno eliminato i 200.000 euro e i 20.000 euro. Poi, dopo aver rifiutato un cambio, sono riusciti a far fuori 0 e 100.000 euro. Tra i pacchi più "pesanti", quindi, ecco i 50.000, i 75.000 e i 300.000 euro. A un certo puntohanno eliminato i 75.000 euro. E allora l'offerta del dottore è scesa a 30.000 euro, ma ihanno rifiutato.