Lecceprima.it - Prima festa per la polizia locale anche nel Basso Salento con vescovo e don Antonio Coluccia

Leggi su Lecceprima.it

SPECCHIA - Come annunciato, oltre allaprovinciale in quel di Lecce, la tradizionale celebrazione di San Sebastiano, patrono della, si è svolta quest’anno, per lavolta,nelcon la partecipazione da parte dei sindaci e amministratori e dei comandi.