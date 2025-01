Salernotoday.it - Premio LILT Salerno “Lo sguardo e il sorriso”: 700 € ai professionisti e 300 € agli emergenti

Leggi su Salernotoday.it

Settecento euro per il primo classificato della categoriae 300 euro per il primo classificato della categoria, 400 euro per il secondo classificato della categoriae 250 euro per il secondo classificato della categoria, 300 euro per il terzo.