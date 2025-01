Ilgiorno.it - Premiato il viceispettore. Di Martino

Leggi su Ilgiorno.it

L’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, haildi polizia, Christian Di, vittima di un’aggressione a maggio mentre era in servizio nella stazione di Lambrate. "Il gesto eroico e il coraggio dimostrato nell’affrontare una situazione di pericolo" sono stati evidenziati come esempio di "straordinaria dedizione al dovere". La premiazione è avvenuta nell’ambito della festa regionale della polizia locale, in cui la Regione ha consegnato riconoscimenti a 23 vigili nel corso di una cerimonia solenne, in occasione della festività del patrono San Sebastiano. Nel dettaglio, lo scorso maggio Diintervenne per bloccare il 37enne Hasan Hamis, per il quale la procura ha da poco chiesto 13 anni di carcere, che stava lanciando sassi dai binari. Il poliziotto, però, fu raggiunto da tre coltellate che lo avevano ridotto in fin di vita.