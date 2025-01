Feedpress.me - Ponte sullo Stretto, Ingv precisa: "Noi estranei alla relazione tecnico-scientifica, solo il pensiero degli autori"

L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia è «totalmente estraneo a qualsivogliarelativa aldi Messina» : lo dichiara in una nota lo stesso ente di ricerca in riferimento alle notizie di stampa e alle dichiarazioni rilasciate dSocietà Webuild Group S.p.A. in seguitomessa in onda della puntata della trasmissione 'Report' di domenica.