Quotidiano.net - Poco rap, molte ballate. E il nuovo Lucio incanta

Carlo Conti fa sintesi fra Baglioni, Amadeus e suoi. Quindi, quasi tutta la musica che gira intorno, mancano il rock e il rap duro e puro, non pervenuti al direttore artistico, ci sonoe ballabili, il rap, l’urban e l’indie che virano al pop, testi cinematografici come quello di Achille Lauro, ma a colori, ironia sociale con Willie Peyote, social sentimentale con Rocco Hunt. Cassa dritta come tutto il resto, Carrà e Ricchi e Poveri, il La Bionda Sound della Baby Records. De Gregori, Venditti, Dalla. Tanta fragilità, nell’intimo di un disagio. Qualche demone.Corsi il migliore.