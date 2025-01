Feedpress.me - Plan de Corones stregato per le azzurre: fuori Goggia e Brignone

Brutta botta per l'Italia, e soprattutto per Federica, nell'ultimo gigante prima dei mondiali di Saallbach. E questo proprio sulla pista di casa, ''la Erta'' e cioe' '' la Ripida'' dide. Mentre era al comando dopo la prima manche, una sfortunatissima Federicaha avuto un vero e proprio 'deragliamento' per una spigolata poco dopo il via della decisiva seconda manche..