Quotidiano.net - Piste ciclabili: un trend in crescita

Dal 2015 ad oggi la disponibilità media diè cresciuta del 53,7%, arrivando a 11 metri ogni 100 abitanti. A certificarlo è il rapporto dell’Osservatorio Focus2R che ha fotografato quanto le due ruote - bici come moto - siano sempre più sinonimo di mobilità urbana. Sulle, la prima della classe è Reggio Emilia, con oltre 48 metri equivalenti per 100 abitanti, seguita da Cosenza, Lodi, Cremona e Cesena. Dietro alla lavagna finiscono invece Vibo Valentia, l’Aquila, Salerno, Napoli e Avellino. Cresce anche l’uso delle due ruote a motore. La densità di motocicli è salita a 14,53 moto ogni 100 abitanti dai 12,5 del 2017. A sfrecciare in moto sono soprattutto gli abitanti di Imperia, Livorno, Savona, Genova e Pesaro.