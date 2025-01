Ilgiorno.it - Pia Grande, la piscina infinita

LaPia, il cui cantiere è aperto da luglio 2023, è laspina nel fianco di questa Amministrazione. I problemi con la prima ditta aggiudicataria dell’appalto hanno portato una serie di ritardi per cui ancora non si è riusciti a terminare i lavori di riqualificazione dell’area esterna con una nuova laguna con solarium e giochi d’acqua per bambini (i lavori sarebbero dovuti terminare a settembre). Ora la fine prevista è per questa estate, ma intanto la giunta rilancia: con un milione di euro dal bando ministeriale “Sport è salute“, oltre a 150mila euro comunali, saranno rifatti gli infissi, sistemati i tetti e riqualificata l’area fitness.