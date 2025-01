Ilrestodelcarlino.it - Perdono l’orientamento. Bloccati sul Fumaiolo

Trovarsi al buio tra il candore della neve. E’ successo domenica, 19 gennaio, a un gruppo di cinque persone del riminese (tre adulti e due bambini), in escursione al rifugio Giuseppe, sul massiccio deldi Balze di Verghereto. Nel pomeriggio di domenica, il gruppo, quando ha deciso di riprendere la via del ritorno per fare rientro alla propria macchina, lasciata parcheggiata lungo una zona che porta al valico del, si è trovato avvolto dalle ombre del buio, che arriva prima tra i grandi e fitti alberi dei boschi della montagna, che non sul litorale romagnolo. I cinque escursionisti, che non erano attrezzati con torce ed erano altresì privi di indumenti adatti al periodo invernale, avevano smarrito orientamento e sentiero. Non riuscendo a trovare la strada per il rientro all’auto, essendo muniti di telefonino, hanno deciso di chiamare il numero di emergenza e i carabinieri di Forlì, che hanno immediatamente attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, fornendo le coordinate del luogo.