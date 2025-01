Anteprima24.it - Perde il controllo e si ribalta con l’auto, paura per il conducente

Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti diquesto pomeriggio per ildi una vettura che si èta sulla strada provinciale che collega Quadrivio di Campagna con l’uscita autostradale di Campagna. L’incidente, che per fortuna ha visto illesomobilista, si è verificato intorno alle 17.30. L’uomo, stando ad una prima ricostruzione, ha perso ildel veicolo a seguito del passaggio di un’altra macchina che gli avrebbe tagliato la strada. Nel tentativo di non impattare altre autovetture, la macchina si è capovolta. Rimasto incastrato nell’abitacolo,mobilista è rimasto illeso. Sul posto gli agenti della Polizia municipale, i carabinieri e i sanitari del Vopi.L'articoloile siconper ilproviene da Anteprima24.