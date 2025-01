Fanpage.it - Per 20 anni schiava del marito, condannato 80enne: la donna costretta a lavarlo, vestirlo e mangiare avanzi

Per 20è statadelnella loro abitazione di Fasano. L'è statoa 5di reclusione per i maltrattamenti perpetrati quotidianamente dal 2000 al 2020. La vittima eraa lavare, vestire e assistere ilnei suoi bisogni corporali. Per finire, ladovevaglidel consorte e non aveva copia delle chiavi di casa.