Inter-news.it - Pedullà: «Frattesi? Il tempo stringe, l’affare si complica!»

Alfredosi è espresso sulla situazione di mercato di Davide, indicando come ilnon giochi a favore di un suo passaggio alla Roma.IL RAGIONAMENTO – Alfredosi è pronunciato sul proprio canale Youtube in merito al futuro di Davide. Secondo il giornalista, le possibilità di un suo trasferimento alla Roma si fanno sempre meno concrete: «Non ci sono novità. Anche se l'Inter sta guardando al futuro, le cose non cambiano se la Roma non presenta un'offerta. Tra l'altro, diminuiscono i giorni per trovare un sostituto, per cui non è facile cambiare. Il nome a cui i nerazzurri hanno puntato è quello di Ricci, che il Torino cedrebbe possibilmente a giugno».