Ilgiorno.it - Pavia, fatture false ed evasione: sequestro di beni per oltre 16 milioni di euro

, 21 gennaio 2025 -preventivo, finalizzato alla confisca, die disponibilità finanziarie per16di. La Procura di, con comunicato firmato dal procuratore Fabio Napoleone, ha reso nota l'esecuzione del decreto dida parte dei militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di, nei confronti di 8 imprenditori e di altrettante società. Le accuse sono per i reati di emissione diper operazioni inesistenti, omessa dichiarazione e omesso versamento dell'Iva. In corso dalla mattinata di oggi, martedì 21 gennaio, le perquisizioni nelle residenze dei coinvolti e nelle sedi delle aziende, in Lombardia, Piemonte, Veneto e Sicilia. "L'attività di indagine - spiega la Procura - scaturisce dallo sviluppo delle risultanze emerse all'esito di una precedente attività investigativa, condotta congiuntamente da militari appartenenti al Gruppo died alla Compagnia di Vigevano, in materia di 'caporalato'.