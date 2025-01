Europa.today.it - Pattinaggio artistico, la Forlì Roller al Trofeo Mariele Ventre in programma a Ferrara

Leggi su Europa.today.it

È tutto pronto per la 27esima edizione del. La storica manifestazione diunder 14, andrà in scena al palazzetto dello sport diil 25 gennaio per una giornata dedicata ai bambini sulle note dello Zecchino d’oro (ingresso gratuito, fino a 10 anni).