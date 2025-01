Ilgiorno.it - Patteggiò due anni, di nuovo a processo

Leggi su Ilgiorno.it

Aveva già patteggiato duedi reclusione per lo stalking commesso nei confronti della ex moglie, avvenuto quando i due vivevano a Carugo. Ora per l’uomo, 52di Sormano, si è aperto ieri pomeriggio in Tribunale a Como un secondo procedimento, relativo a fatti che sarebbero avvenuti nel 2023, quando nei suoi confronti era stata anche applicata una misura cautelare agli arresti domiciliari, per fatti successivi a quelli che erano stati già definiti processualmente. La donna, con cui vivono le due figlie piccole, aveva infatti denunciato delle frasi minacciose e un inseguimento da parte dell’ex marito. Le indagini erano state condotte dai carabinieri di Mariano Comense, che ieri sono stati chiamati a testimoniare davanti al giudice Maria Lombardi Stocchetti. Paola Pioppi