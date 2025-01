Parmatoday.it - Parma scatenato: è fatta per Djuric

Leggi su Parmatoday.it

Ilaspetta Milan, 34enne attaccante del Monza che sta per passare alla corte di Fabio Pecchia. Per lui è pronto un contratto fino al 2026, l'accelerata decisiva è arrivata nel pomeriggio. Per18 presenze in questo campionato, 4 gol e un assist. Sarà lui il vice Bonny, domenica.