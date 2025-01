Oasport.it - Pallamano, Riccardo Trillini: “Prima settimana fantastica ai Mondiali. Ora però dobbiamo fare un nuovo sforzo”

Lafase dei2025 diè ufficialmente alle spalle. Il Preliminary Round lascerà spazio, già dalle prossime ore al Main Round, che decreterà quale squadre andranno a giocarsi i quarti di finale e quali formazioni invece prenderanno parte al torneo fra il 9° e il 24° posto.Fra queste c’è anche l’Italia, che nel gruppo I di questo secondo step del torneo iridato, affronterà in questo martedì 21 gennaio, alle ore 18.00, la Cechia. Una partita da “prendere con le molle”, che potrebberegalare agli azzurri la possibilità di ripartire con un successo.Ecco le parole del dtche, al sito della FIGH, ha analizzato il momento dell’Italia: “È finita lafase del torneo ed è stata una, la migliore possibile per tutti noi, terminata con una festa contro la Danimarca, cheammettere come non abbia contribuito a rafforzare la nostra autostima;sempre ricordarci che la Danimarca è una squadra speciale”.