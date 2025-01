Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, martedì 21 gennaio 2025: le previsioni segno per segno

Leggi su Tpi.it

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi21? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi21:ArieteCari Ariete, sarà una giornata ricca di sfide e ognuna dovrà essere combattuta in modo diverso, in quanto presentano complicazioni differenti. Attenzione, però, provare a risolvere tutto da soli è impossibile, quindi, bisogna cercare supporto in persone fidate.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, il rischio di questa giornata è di concentrarsi troppo su se stessi, e di parlare e parlare ancora, influenzato dalla scorsa settimana.