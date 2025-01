Padovaoggi.it - Ordinanza del sindaco, self tornano ad essere aperti 24 ore su 24

Leggi su Padovaoggi.it

Nel 2015 c'era stata la serrata per i-service con macchinette dove acquistare snack e bibite fino ad allora24 ore su 24. All'epoca l'alloraMassimo Bitonci ridusse l'orario, ordinandone la chiusura dalle 22 alle 7 per motivi di sicurezza. In settimana Sergio Giordani ha.