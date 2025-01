Ilgiornaleditalia.it - Opa di Banco BPM su Anima Holding, via libera del governo Meloni: "Il golden power non verrà esercitato"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La Banca Centrale Europea sta valutando l’applicazione del "Danish Compromise" che consente alle banche di trattare gli investimenti in società assicurative come attività ponderate per il rischio, anziché dedurli interamente dal capitale Ilha deciso di non esercitare il "golde