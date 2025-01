Romadailynews.it - ONU festeggia Capodanno lunare cinese in sede a New York

Leggi su Romadailynews.it

Degli artisti si esibiscono durante un gala per ilpresso ladelle Nazioni Unite a New, il 17 gennaio 2025. I recentimenti per la Festa di primavera, tenutisi presso la, sono stati sia divertenti che stimolanti, con momenti salienti come l’affascinante spettacolo dell’Opera di Pechino, che ha messo in luce gli scambi culturali. Agenzia Xinhua