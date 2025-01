Quotidiano.net - Omicidio Stasi, il killer in aula: “Tirai uno schiaffo a Paolo perché voleva denunciarmi”

Brindisi, 21 gennaio 2025 – Ha ripercorso inquanto accaduto quel maledetto 9 novembre 2022 a Francavilla Fontana, il 20enne Luigi Borracino, già condannato in primo grado dal tribunale dei Minori di Lecce per l'di. "Quel giorno dovevo andare a ritirare la sostanza, e scoprii che mancavano cocaina e marijuana.unomi disse che si era stancato di questa situazione e chechiamare i carabinieri". Lo racconta Borracino, all’epoca 17enne, nel corso dell'udienza che si è svolta oggi davanti alla Corte d'assise del tribunale di Brindisi nell'ambito del processo per l'di. Borracino è imputato a Brindisi, con la madre die altre quattro persone, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, in concorso. Nell’udienza di oggi Borracino ha ricostruito i suoi rapporti con la vittima e con la madre di, con particolare riguardo per ciò che accadeva all'interno dell'appartamento della vittima, dove – ha raccontato Borracino – "avveniva sin dai primi mesi del Covid il confezionamento di dosi di droga tra cocaina, marijuana e hashish".