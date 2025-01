Ilgiorno.it - Oltraggio, resistenza e violenza. Cittadino svizzero finisce nei guai

Denunciato a piede libero pera pubblico fficiale, e per essersi rifiutato di fornire alla polizia le proprie generalità anagrafiche: una sequenza di reati a cui è ansato incontro undi 31 anni, nato negli Stati Uniti, incensurato. Domenica notte una pattuglia della Squadra Volante, ha notato l’uomo camminare con passo incerto davanti alla Questura, procedendo a un controllo. Ma, senza motivo, il trentunenne non non solo si è rifiutato farsi identificare, ma ha anche iniziato a tenere un comportamento aggressivo, offensivo e violento con spinte per allontanarli. Gli agenti lo hanno fatto salite sull’auto di servizio portandolo in Questura, dalla parte opposta della strada, dove loha perseguito nella sua condotta fino alla denuncia.