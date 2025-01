Casertanews.it - Nuovi marciapiedi nel quartiere Acquaviva

Leggi su Casertanews.it

Sono stati completati i lavori per la realizzazione diin via Trento a Caserta. Proseguono gli interventi anche in via, dove è in corso il completo rifacimento di tutti i. Tutte queste opere rientrano nell’ambito del Pnrr e in particolare del PINQUA.