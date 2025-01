Chietitoday.it - Nuove opportunità all’Itset “Filippo Palizzi” di Vasto: l'offerta formativa si amplia con due diplomi quadriennali

Leggi su Chietitoday.it

Sil’dell’Itset “” dicon due. Gli studenti che in questi gironi si iscrivono al primo anno possono scegliere anche l’opzione Turismo quadriennale per il Settore Economico e Grafica e comunicazione quadriennale per il Settore.