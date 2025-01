Ilnapolista.it - «Non è l’obiettivo», Pogba conferma di aver rifiutato un’offerta dalla Russia

Dopo la lunga squalifica per doping Paulè sempre più vicino al rientro in campo. Il campione del mondo francese, svincolato dal suo contratto con la Juventus, sarà libero di riprendere la sua carriera a marzo 2025 ed è stato collegato a club di tutto il mondo. Sono state ipotizzate mosseSaudi Pro League, MLS e Ligue 1, mentre un approccio ambizioso da parte dellaè arrivata quando il centrocampista era ancora impedito a giocare in un campionato professionistico.Leggi anche:: «Dopo la squalifica la gente ha iniziato ad evitarmi. Gli amici non mi chiamavano più come prima»A parlarne è statodurante un’intervista con il noto streamer francese AmineMaTue su Twitch.«Ci sono proposte, alcune interessanti, altre meno. La, sì, ci sono state offerte, ma non è il mio obiettivo.