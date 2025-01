Temporeale.info - Non assumerlo prima di guidare, c’è il ritiro immediato della patente

Leggi su Temporeale.info

A un mese dalla sua entrata in vigore, permangono i dubbi degli automobilisti sul nuovo CodiceStrada e, in particolare, sui casi che possono portare alC’è chi l’ha definita anche psicosi, la paura che si è instillata in tantissimi automobilisti italiani che temono di incorrere nelper . L'articolo Nondi, c’è ilTemporeale Quotidiano.