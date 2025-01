Leccotoday.it - Nelle farmacie del Lecchese il vaccino contro lo pneumococco

Leggi su Leccotoday.it

La Lombardia alla prova delantipneumococcico in farmacia. Da oggi e per i prossimi sei mesi le Ats Brianza e Valpadana, comprendenti le province di Monza, Lecco, Mantova e Cremona, saranno coinvolte in un progetto sperimentale che porterà ilsul territorio. La.