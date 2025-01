Napoli Skrniar per dimenticare Danilo? Il sogno dei tifosi napoletani è un ex Real Madrid

Leggi su Dailynews24.it

SaltatoLuiz, il quale ha deciso di ritornare in Brasile, al Flamengo, la SSCè alla ricerca di un nuovo profilo per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il nome che potrebbe finire di nuovo nel mirino del club partenopeo è Milan Skriniar del PSG: “Non arrivando, il .L'articoloper? Ildeiè un ex