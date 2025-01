Napoli è fatta per Danilo Di Marzio annuncia | Ha preferito gli azzurri ai club brasiliani

Leggi su Dailynews24.it

La SSCha acquistato il nuovo difensore. Come rivelato da Gianluca Disul proprio sito ufficiale, lunedì, dopo la partita contro la Juventus, arriverà aLuiz: “Dopo il weekend si chiuderà per l’arrivo dial. Il difensore brasiliano, infatti, risolverà il suo contratto con la Juventus e andrà in .L'articolo, èper. Di: “Hagliai