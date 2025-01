Lidentita.it - Musk accusato di aver fatto il “saluto romano”. Esplodono le polemiche sui social

Leggi su Lidentita.it

Elondiil “” al rally per la vittoria di Donald Trump. Nel suo intervento alla Capital One Arena di Washington, il proprietario di X e Tesla, nominato alla guida del Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge), ha ringraziato i sostenitori del nuovo presidente degli Usa (“Voglio solo dire grazie .diil “”.lesuiL'Identità.