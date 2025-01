Musica | il 14 febbraio esce in digitale cd e vinile Dalle tenebre alla luce la speciale edizione del suo ultimo album

Leggi su Ildenaro.it

Il 14in, cd e” (Dueffel Music / ADA Music Italy), ladell’di Simone Cristicchi che contiene anche “Quando sarai piccola”, brano in gara al 75° Festival di Sanremo. Da oggi, martedì 21 gennaio, l’è disponibile in pre-save e in pre-order: https://ada.lnk.to/. La fotografia di copertina dell’è stata realizzata da Andrea Arbizzi e rappresenta la nebulosa soprannominata l’“Occhio di Dio” (Helix Nebula NGC7293). Prodotto da Francesco Migliacci e Francesco Musacco, “” è il quintoin studio di Simone Cristicchi e prende il nome da uno dei brani che fanno parte dell’, tratto dallo spettacolo teatrale del poliedrico artista, “Paradiso –”.